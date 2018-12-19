В сельских школах могут появиться онлайн-уроки

По ее словам, для этого уже существует техническая образовательная база — Российская электронная школа. Посетителям портала в онлайн-режиме доступно более 92 тыс. заданий и занятий. На платформе размещены библиотечные и архивные материалы, а также театральные и музыкальные спектакли.
Новый сервис полезен и учителям. Они могут посмотреть на сайте лучшие уроки и сформировать на основе увиденного материала свой план занятия.
Также Ольга Васильева обратила внимание на необходимость дистанционных уроков в сельских школах. Зачастую их ученикам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до образовательных учреждений.
«И здесь возможность онлайн-обучения совершенно очевидна, и она действительно важна для таких регионов», — отметила министр, добавив «но ничто не сможет заменить учителя».