В сельских школах могут появиться онлайн-уроки

В российских школах могут появиться онлайн-уроки. Об этом в интервью « Известиям » рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, для этого уже существует техническая образовательная база — Российская электронная школа. Посетителям портала в онлайн-режиме доступно более 92 тыс. заданий и занятий. На платформе размещены библиотечные и архивные материалы, а также театральные и музыкальные спектакли.

Новый сервис полезен и учителям. Они могут посмотреть на сайте лучшие уроки и сформировать на основе увиденного материала свой план занятия.

Также Ольга Васильева обратила внимание на необходимость дистанционных уроков в сельских школах. Зачастую их ученикам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до образовательных учреждений.

«И здесь возможность онлайн-обучения совершенно очевидна, и она действительно важна для таких регионов», — отметила министр, добавив «но ничто не сможет заменить учителя».