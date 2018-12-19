Пензенцы выбирают «курсанта месяца» в проекте «Культ тела-3»

Зрителям проекта предлагают выбрать курсанта месяца, отдав голос за участника группы «Спецназ», участвующей в съемках, и «Взвод».

Голосование проходит в официальной группе реалити-шоу в соцсети «ВКонтакте». Поддержать понравившегося курсанта можно здесь и здесь. Кроме того, сделав репост записей, вы можете принять участие в розыгрыше развлекательного похода с курсантами «Спецназа» или натурального комплекса для похудения «Кило-лайт» (на выбор). Победители будут выбраны случайным образом.

Итоги голосования будут подведены 21 декабря в 20.00. Будут выбраны шесть лучших курсантов, среди которых до 20 часов 24 декабря будут выбирать победителя (16+).