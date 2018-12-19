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Депутаты проголосовали за изменение границ Пензы

19 декабря в 10:28 348 просмотров

19 декабря на сессии Законодательного Собрания приняли закон о переносе границ Пензы. Теперь в состав города войдут дома по ул. Мереняшева.

Проблема заключалась в том, что дома располагались, по документам, одновременно на территории Пензы и Мичуринского сельсовета. Чтобы решить вопрос территориальной принадлежности, среди жителей провели опрос, который показал, что они не против присоединения к Пензе.

Инициативу поддержали собрание представителей Пензенского района и комитет местного самоуправления Мичуринского сельсовета.

Все затраты по внесению изменений в документацию будут осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Закон приняли единогласно.


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