Депутаты проголосовали за изменение границ Пензы

19 декабря на сессии Законодательного Собрания приняли закон о переносе границ Пензы. Теперь в состав города войдут дома по ул. Мереняшева.

Проблема заключалась в том, что дома располагались, по документам, одновременно на территории Пензы и Мичуринского сельсовета. Чтобы решить вопрос территориальной принадлежности, среди жителей провели опрос, который показал, что они не против присоединения к Пензе.

Инициативу поддержали собрание представителей Пензенского района и комитет местного самоуправления Мичуринского сельсовета.

Все затраты по внесению изменений в документацию будут осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Закон приняли единогласно.