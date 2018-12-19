Бюджет Пензенской области на 2019 год приняли во втором чтении

19 декабря депутаты Законодательного Собрания Пензенской области приняли проект бюджета региона во втором чтении, уточнив план по доходам и расходам.

Так, по сравнению с первым чтением, общий объем доходов областного бюджета вырос на 5 946 785 800 руб. (11,8%) — с 50 194 650 000 до 56 141 435 800 руб.

Увеличение произошло за счет уточнения безвозмездных поступлений: стали известны суммы дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплаты бюджетников, субсидии на поддержку госпрограмм, на поддержку образования для детей c ограниченными возможностями здоровья и др.

Изменились и суммы расходов, они выросли на 6 300 891 300 руб. по сравнению с первоначальным проектом и составили 56 791 773 700 руб. В том числе, увеличение произошло по расходам на реализацию нацпроектов.

Дефицит бюджета составит 650 337 900 руб.

Спикер ЗакСобра Валерия Лидин подчеркнул, что бюджет региона в 2019 году останется социально-ориентированным. Он также попросил депутатов поддержать инициативу увеличить выплаты ветеранам труда.

Депутаты поддержали проект бюджета большинством голосов.