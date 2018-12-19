В Пензенской области с февраля увеличат размер пособия на детей-сирот

В Пензенской области депутаты проголосовали за увеличение размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новые суммы будут выплачивать с 1 февраля.

Решение было принято на сессии Законодательного Собрания региона 19 декабря.

Так, выплаты на детей до трех лет вырастут на 430 рублей (до 10 550 рублей), с трех до семи лет — на 190 рублей (до 10 210 рублей), с семи до 11 лет — на 380 (до 12 870 рублей), с 11 до 18 лет — на 310 (до 13 740 рублей).

Кроме того, с 1 февраля вырастет размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Она составит 71 200 рублей, по сравнению с 2018-м увеличение — на 1680 рублей.

Бюджетом на 2019 год средства предусмотрены, отметил министр образования региона Александр Воронков.