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Зареченские пенсионеры «отобрали» внуков у нерадивых родителей

19 декабря в 11:13 414 просмотров

В городе Заречном Пензенской области бабушка с дедушкой отвоевали право на воспитание трех маленьких внуков.

По данным областной прокуратуры, мать ребят ограничили в родительских правах, а ранее судимый отец не занимался воспитанием детей, не интересовался их жизнью и здоровьем и не выплачивал алименты. Он задолжал уже 816 тысяч рублей.

Оказалось, что сотрудники местного подразделения по делам несовершеннолетних некачественно проводили профилактическую работу и не рассматривали вопрос о возбуждении административного дела в отношении отца, хотя основания для этого были.

В итоге начальнику МО МВД по ЗАТО Заречный внесли представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а отца малышей оштрафовали на 1000 рублей.

Все это никак не повлияло на алиментщика, его поведение не изменилось. Тогда суд принял решение лишить его родительских прав и передать детей органам опеки. В настоящее время бабушка и дедушка ребят оформляют документы, чтобы стать их официальными опекунами.

«Помимо этого, прокуратура нашла нарушения в работе приставов по отысканию доходов и имущества должника по производству о взыскании алиментов. Руководителю региональной федеральной службы судебных приставов направили обобщенное представление об устранении нарушений», — добавили в пресс-службе.


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