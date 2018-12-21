Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки

Михаил Мишин трудится водителем маршрутного такси, а практически все свободное время проводит около леса. Причина кроется в увлечении мужчины. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова отправилась вместе с пензенецем на необычную «охоту».

Зимнее морозное утро. Мы идем по территории больницы в Согласии — именно здесь находится одна из точек для фотоохоты Михаила. Вторая — в деревне Вазерки. С собой у него электронный манок, на него записаны голоса разных птиц. Это помогает привлечь интересующих пернатых: услышав звуки сородичей, они с интересом подлетают ближе.

По словам Михаила, зимой для птиц главное — найти корм, в холода его требуется больше. Они собирают разных букашек, вредителей, которые прячутся в коре деревьев. Ближе к весне, когда большинство из этого уже съедено, важно птиц подкармливать.

«Проходит колоссальный падеж. Например, если стоит несколько морозных ночей подряд, минус 25−30 градусов, из десяти синиц восемь погибают. А одна кормушка может спасти 50 синиц — одна синица от вредителей обрабатывает десять деревьев за сезон — одно дерево дает кислород трем людям», — рассказал он.

Птицы заинтересовали пензенца еще в детстве. Часто он ездил на рыбалку и на природе замечал, как мимо пролетали красивые пернатые. А в 2013 году Михаил купил простой фотоаппарат и стал их фотографировать, затянуло. Сейчас у него серьезная техника: камера с дальнофокусным объективом для максимального приближения к птичкам. В интернете он нашел друзей с тем же увлечением, они делились между собой опытом. Появился наставник — егерь, который подсказывал, как и откуда лучше фотографировать, какой взять ракурс, как делать засидку для маскировки, чтобы оставаться незамеченным, как манить.

«Сооружаешь скрадок и присаживаешься, нужна кормушка, водопой: небольшую ямку наполняешь водой. Птицы любят, когда и попить, и искупаться можно. Если кормушка хорошая, то прилетают они быстро, бывает, что и долго ждешь. Птицы кушают утром, вечером, в обед в большинстве своем разлетаются», — отметил Михаил Мишин.

Чечетка

В Пензе водится много разных интересных редких птиц, есть те, которые занесены в Красную книгу. Среди них — снегири, свиристели, дятлы, совы, орланы, зяблики, иволги, дрозды и другие.

«Бывает, что какой-то птички нет в коллекции, вдруг ее встречаешь и фотографируешь — очень радостно. Так, в нашей области лет 15 не было белых аистов, а в этом году весной появились. Мне говорили, что видели его в соседней деревне от Вазерок. Разлив большой был весной — половодье, и за огородами около моего дома, где низина, осталось до самого лета болотце. И аист там, вы представляете, 15 лет не было, и тут он попал к такому человеку, как я. Видимо, птицы летели и увидели, что подходящая для них местность.

Стал подкрадываться к нему, там была небольшая ямка, прилег в нее и чувствую — подо мной лужа, лежу весь мокрый. Но зато снимок получился. Аист тоже меня обнаружил, кружился, летал, ему интересно было наблюдать за мной: что это за существо к нему подкралось. Оказалось, в соседнем селе на водонапорной башне он свил гнездо, товарищи подсказали мне это. Я проехал по местности и заметил двух птиц: самца и самку. В гнезде было четыре яйца, но одно почему-то так и осталось лежать, никто из него не вылупился. И вот, я все лето за ними наблюдал, пока осенью они не улетели. Надеюсь, конечно, что еще вернутся. Обычно они возвращаются, в течение нескольких лет прилетают на одно и то же место. Со временем их гнездо становится здоровым — каждый год накладывают на него слой за слоем. Возможно, птенцы где-то рядом останутся», — поделился Михаил Мишин.

В Согласии тоже встречаются редкие птицы. Так, в прошлом году сюда наведывался хищник — ястреб перепелятник.



«Он ловит маленьких птичек. Благо, здесь много мелких веток, и птички прятались в них. Однажды мне удалось сфотографировать, как ястреб нападает. Все — кто куда, набиваются полные кусты, там он не сможет достать. У птиц, как только его видят, даже голос изменяется — в нем появляются тревожные звуки», — сказал пензенец.

В 2018 году на улице Светлой открыли корпус школы № 66. В этой местности Михаил встретил и краснокнижных птиц — пару седоголовых дятлов.

«Застал весной, как самец исполнял брачный танец: расставил в стороны крылья и ходил вокруг самки. Потом нашел их дупло. Все кругом срубили, когда школу строили, а до их места метров десять осталось, хорошо это дерево не вырубили, я переживал за это. Слетки у них уже подросли — это птенцы, которые еще не умеют летать, но уже покидают гнездо, и на ближайших ветках родители их докармливают. Видимо, они уже не будут тут больше селиться, поскольку слишком близко школа», — сказал он.

Пока мы беседовали, к кормушке подобралась белочка. Михаил рассказал, что она здесь — постоянный обитатель. Пользуясь случаем, также запечатлел серо-рыжую красавицу.

Даже среди обычных птичек, воробьев или галок, могут встретиться любопытные экземпляры: необычный окрас, вкрапление светлых перьев. По словам, пензенца, это редкое явление. На мой вопрос, кого хотелось бы сфотографировать, но никак пока не удается, Михаил ответил, что это серая неясыть — птица из семейства совиных.

«Есть ушастая сова неподалеку [район Согласие], птенцов слышно по вечерам. Когда родители улетают за едой, они же ночные хищники, малыши начинают их звать. Так я их и обнаружил здесь. Эти птицы даже живут в городских парках. А вот краснокнижную серую неясыть [птица занесена в Красную книгу Пензенской области] не встречал пока ни разу, но они есть у нас. Это красивая птица, у нее седой окрас, она — как береза. Очень хочу ее найти», — признался он.

Тут на дерево прилетела сорока. Михаил сразу обратил на нее внимание, отметив, что это очень умная птица. Оказалось, что они довольно осторожны, «поймать» в объектив камеры, несмотря на большую распространенность, — довольно трудно.

«У них разум, как у трехлетнего ребенка. Вот у меня на снимках есть краснокнижные птицы, а сороки нет. Бывает, идешь, смотришь, она сидит на ветке, только подходишь чуть ближе — сорока уже улетает», — сказал он.

По словам Михаила Мишина, весной будет гораздо интереснее: вернутся перелетные птицы, будут вить гнезда, начнутся брачные игры, борьба за территорию. Наблюдение за ними затягивает: особенности, повадки, нрав. Удивительные существа в естественной среде обитания приносят радость, эстетическое удовольствие и, как итог, — прекрасные снимки.

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