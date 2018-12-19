Белозерцев: В 2018 году мы выполнили все социальные обязательства, которые брали

Глава региона отметил, что 2018 год завершается с хорошими социально-экономическими показателями, например, уже сейчас зафиксирован рост индекса промышленного производства — 104%.



«Я благодарен вам за то, что мы в 2018 году выполнили все социальные обязательства, которые мы на себя брали при утверждении бюджета в 2017 году, более того, мы увеличили финансирование ряда программ. Пензенская область получила в этом году грантовую поддержку 232 млн рублей за эффективное развитие, не каждому субъекту они были выделены», — подчеркнул он.



Иван Белозерцев также напомнил о том, что многое было сделано в сфере дорожного хозяйства. Регион уже второй год отмечается среди лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».



«Проблем еще много, особенно в селах, избиратели говорят об этом. На следующий год на дорожное хозяйство будет заложена почти такая же сумма, как в прошлом году», — сообщил губернатор.



Также глава региона отметил важность ремонта учреждений образования и культуры, обратил внимание на успехи в сельском хозяйстве (область регулярно попадает в число лучших по темпам роста производства мяса, молока), увеличение числа рабочих мест в этой сфере. Отдельно он остановился на вопросе легализации трудовых отношений.



«Есть проблема с теневой занятостью, проблем еще много, но мы входим в десятку лучших регионов по легализации трудовых отношений. Прошу вашей поддержки и участия, влияния на руководителей предприятий в 2019 году», — обратился он к депутатам ЗакСобра.



В числе приоритетных задач Иван Белозерцев назвал увеличение рождаемости, снижение смертности, повышение доступности и качества медицины, развитие комфортной городской среды.



В завершение он поздравил парламентариев с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу.