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Четверть российских работодателей планируют начать год с увольнений

19 декабря в 11:56 226 просмотров
«Российская газета».

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23% работодателей в России планируют провести в начале 2019 года сокращение штата сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что сокращения наиболее вероятны в сферах медиа, маркетинга и питания. Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги бизнеса.

Расширять штат планируют менее 18% работодателей. Решительнее всего настроены набирать персонал фирмы, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании. Кроме того, 33% намерены в 2019 году проводить обучение своих сотрудников.

Отмечается, что каждый четвертый работодатель решил ввести новую систему премирования сотрудников, а также пересмотреть ключевые показатели эффективности, которые помогают достигать стратегических и тактических целей. В первую очередь, это коснется автомобильного бизнеса и розничной торговли.


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