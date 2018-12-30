Как не превратиться в «свинью» после новогоднего застолья?

Плохое самочувствие и угрызения совести — увы, распространенные последствия гастрономического «кутежа» в новогоднюю ночь. Как избежать переедания, какие блюда стоят на праздничном столе у диетолога и как спасти организм утром, если все же не удалось обуздать себя?

На эту тему, особенно важную в преддверии самых длинных каникул в году, корреспондент ИА «Пенза-Пресс» побеседовала с пензенским врачом-эндокринологом и диетологом Инной Бабкиной.

— Инна Александровна, как правильно подготовить себя к праздничному ужину? Какую стратегию питания лучше выбрать 31 декабря?

— Перед вечерним застольем рекомендуется есть небольшими порциями, пять-шесть раз в день, дабы не нагружать желудочно-кишечный тракт. В общем-то, как и в обычные дни. С чего было бы неплохо начать свой завтрак? Естественно, это крупы — любые, кто что любит. Но стоит помнить, что это должны быть не каши быстрого приготовления, а хорошая крупа, которую надо варить 15−20 минут. Она богата клетчаткой и витаминами. Надо приучать себя кушать утром кашу. Буквально три-четыре столовые ложки — это уже будет хорошо. Можно добавить белок — яйцо, творог, сыр.

В качестве перекуса через 2,5−3 часа могут быть фрукты, кисломолочные продукты, орехи с сухофруктами. Вы не должны испытывать голод.

Обед должен быть полноценным, но, опять-таки, я бы порекомендовала овощные вегетарианские супы, то есть не на мясном или рыбном бульоне. Лучше кусок мяса добавить уже в качестве второго блюда. Допустимо использование любого гарнира — картофеля, крупы, макарон из твердых сортов пшеницы. И, естественно, нужно добавлять как можно больше овощей — тушеных, запеченных, свежих. Это нужно для того, чтобы создать определенный объем в желудке и не переесть.

Про полдник тоже не следует забывать. Можно есть фрукты, кисломолочные продукты либо легкие овощные салаты.

Легкий ужин допустим в пять-шесть вечера, надо понимать, что это «ужин перед ужином». Можно съесть кусочек рыбки, курицы, фрукты, творог, легкий салат. Лучше при этом во время приготовления еды воздержаться от того, что многие хозяйки делают — начинают активно ее пробовать.

— Некоторые специально морят себя голодом в течение дня, «готовясь» к ночному застолью, насколько это правильно?

— Это один из основных факторов переедания. Золотое правило — нужно садиться за праздничный стол с чувством сытости. Потому что, когда голодный человек садится за еду, он может, не глядя, начать есть все подряд. Нужно следить за своим рационом, если вы хотите сохранить фигуру и здоровье, и выбирать продукты с умом.

— Если говорить о праздничном ужине — к каким хитростям можно прибегнуть, чтобы не переесть? Каким продуктам лучше отдавать предпочтение?

— Начинать лучше с легких закусок — мясных, рыбных нарезок, либо заливных блюд, овощных салатов на основе свежих овощей, авокадо. Можно заправить их растительным маслом. Нужно исключить майонез, заменив его либо нежирной сметаной, либо домашним соусом на основе нежирного йогурта.

Если вы употребляете морепродукты, то не стоит смешивать их с мясом. Лучше выждать некоторое время, прежде чем попробовать другие блюда. Лучше всего и к мясу, и к рыбе добавлять много овощей — и тушеных, и свежих. Они богаты клетчаткой, которая поможет усвоению белковых продуктов и будет создавать чувство сытости.

Алкоголь не нужно употреблять на голодный желудок, не надо смешивать напитки. Среди вин лучше отдать предпочтение сухим и полусухим либо шампанскому брют. Из крепких напитков лучше выбрать один вид, не смешивать, чтобы на следующий день не было плохого самочувствия.

Между сменой блюд желательно больше двигаться, участвовать в конкурсах, танцевать, чтобы сжигать калории. Не нужно пассивно находиться за новогодним столом. Хорошо было бы хотя бы минут 30−40 погулять на улице, подышать свежим воздухом.

Еще есть такая хитрость — можно поставить перед собой небольшую тарелочку. У вас будет ощущение полной тарелки, и, в то же время, на ней сможет уместиться небольшое количество еды.

— А какие блюда в новогоднюю ночь стоят на столе у диетологов?

— Мы такие же люди, как и все. И, естественно, за праздничным столом у нас присутствуют все варианты продуктов, какие могут быть. Но какой-то стереотип питания у диетологов все равно складывается, мы более избирательно относимся к блюдам. Например, у меня колбаса на столе не лежит. Я стараюсь готовить легкие салаты, которые не нагружают пищеварение. Из мясных блюд отдаю предпочтение кролику. В этом году, к слову, у меня на столе будет кролик в сметане — это достаточно легкое, диетическое блюдо. Еще готовлю рыбу, как правило. Есть мясные нарезки, я очень люблю отварной язык. Это прекрасный вариант закуски — и сытно, и не слишком калорийно.

Что касается сладкого — я предпочитаю готовить домашние блюда. Никогда ни на какие праздники не покупаю торты, готовлю всегда сама. По крайней мере, я буду знать состав и переедания никогда не будет. Готовлю и медовый, и бисквитный торт — различные варианты. Небольшое количество сладкого допустимо, без углеводов мы тоже жить не можем, и почему бы не побаловать себя? Можно приготовить десерт на основе фруктов и йогуртов — в интернете есть много вариантов рецептов. Это будет вкусно, полезно и не даст много калорий.

— Есть ли смысл пить таблетки перед застольем для лучшего усвоения пищи? Или же это, наоборот, как-то расслабляет, и человек ест больше?

— К сожалению, у многих сейчас есть проблемы с пищеварением, поэтому ферментативные препараты можно использовать. Они позволят организму лучше переварить пищу. Это действительно работает.

— Если переедания все-таки избежать не удалось, и наутро человек чувствует себя плохо, как спасти организм?

— Если с утра нет аппетита, присутствует тошнота, выраженная интоксикация, то здесь основное правило — употребление достаточного количества воды. Есть препараты, которые позволяют восстановить водно-электролитный баланс. Ферментативные препараты можно использовать только во время приема пищи. Энтеросорбенты можно использовать как экстренную помощь — например, активированный уголь выпить.



Если действительно самочувствие очень плохое, то лучше, конечно, обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.

— Когда проблема со здоровьем решена, на смену ей приходит другая — мы осознаем, что наша фигура, увы, изменилась не в лучшую сторону. Как вернуть телу былую привлекательность и избавиться от последствий переедания?

— В течение всей праздничной недели не нужно лежать на диване, надо активно двигаться. Также посещение бани позволит снизить вес, очистить организм и улучшить состояние кожи.

Если вы чувствуете, что набираете лишние килограммы, можно сделать разгрузочный день в виде монодиеты. Она может быть на основе фруктов, творога. Того продукта, который вы любите. Но не забывайте, что это должен быть всего один разгрузочный день, а не неделя.

— Многие занимаются спортом, чтобы быстрее исправить ситуацию и «отработать» праздничный ужин. Какой физической нагрузке лучше отдать предпочтение?

— Человек прекрасен в движении, но все должно быть в меру. Если организм здоровый, то нужно посещать тренажерный зал, заниматься активными видами спорта. Если есть проблемы со здоровьем, то должна присутствовать хотя бы ходьба в течение 30−40 минут за день. Это уже будет хорошо для организма и позволить сжечь ненужные калории.

— Если подводить некий итог нашей беседы, то какие основные правила поведения за новогодним столом и подготовки к праздничному ужину вы как диетолог можете выделить?

— Золотые правила:

1) не голодать,

2) часто питаться,

3) пить много чистой негазированной воды,

4) не смешивать алкоголь,

5) делать перерывы между приемами пищи,

6) кушать больше овощей и фруктов.

Тогда встреча Нового года не обернется для вас проблемами со здоровьем и пройдет без вреда для фигуры.