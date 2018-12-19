Житель Каменского района попал под статью за неуплату налога от продажи дома

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 38-летний житель района не заплатил налог на доходы физических лиц за 2016 год, его сумма — более 1 млн руб. Мужчина записал в декларацию ложные сведения. Установлено, что прибыль он получил от продажи нежилого строения.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и закреплять доказательственную базу. Также принимаются меры к тому, чтобы мужчина все-таки погасил задолженность.

Расследование уголовного дела продолжается.