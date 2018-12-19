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Пензенцев приглашают поучаствовать в партийной школе

19 декабря в 13:13 170 просмотров
«Политический лидер» из регионов подали более 1500 заявок на участие.

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За 10 дней с момента старта Высшей партийной школы и первого учебного модуля «Политический лидер» из регионов подали более 1500 заявок на участие.

Всего в этом году будет отобрано 150 человек, для которых в Москве пройдет недельное обучение. Об этом заявила первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

«Количество заявок говорит о большом интересе к проекту. Мы видим, что он действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы наших партийных проектов, дискуссионных площадок.

Этот учебный модуль ориентирован на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Участники смогут не только пройти обучение, но и по итогам войти в кадровый резерв «Единой России». Партия заинтересована в сильной команде, как на федеральном уровне, так и в регионах», — рассказала она.

В свою очередь, научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина рассказала, что задача образовательного модуля состоит в том, чтобы существенно обогатить знания участников о политическом лидерстве.

Всего в школе будет четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер» и четвертый — для повышения квалификации работников партийного аппарата.

Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте.


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