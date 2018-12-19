Tele2 и «Лаборатория Касперского» защитят смартфон от вирусов

Tele2 предоставляет клиентам бесплатный доступ к защитному решению Kaspersky Internet Security (6+) для Android на семь дней. Мобильное приложение занимает лидирующие позиции по результатам независимых исследований в сфере IT-безопасности.

Премиум-версия Kaspersky Internet Security для Android позволяет клиенту запустить проверку устройства на наличие угроз вручную или же установить автоматическое сканирование всех скачанных и обновленных приложений и файлов. Система поможет предотвратить заражение, ликвидировать обнаруженную угрозу и поместить на «карантин» вредоносные файлы.

Функция «Анти-Вор» позволяет заблокировать устройство при потере или краже и отследить его местоположение. Пользователи могут также настроить команды: включить сирену, сделать тайное фото с фронтальной камеры потерянного смартфона, дистанционно удалить все данные с него.

Модуль «SMS Анти-Фишинг» блокирует ссылки на вредоносные и поддельные сайты в SMS-сообщениях. Функция «Фильтр вызовов и SMS» ограждает от нежелательных рассылок и звонков, а «Блокировка приложений» ограничивает доступ к приложениям с помощью секретного кода, графического ключа или отпечатка пальца.

Чтобы начать пользоваться сервисом, клиентам Tele2 необходимо набрать USSD-команду *683#. На номер, с которого набрана команда, придет SMS c ключом и ссылкой на скачивание приложения в Google Play. Для активации приложения достаточно скачать его по ссылке из SMS. После окончания пробного периода активируется постоянная подписка. Премиум-версия Kaspersky Internet Security для Android доступна за 2,5 руб./сутки. Средства списываются со счета мобильного телефона.

В Google Play приложение Kaspersky Internet Security для Android имеет оценку 4.8 — это один из лучших рейтингов в индустрии IT-безопасности. По данным независимого института исследований в сфере IT-безопасности AV Test, приложение входит в топ-20 антивирусных систем и имеет максимальные оценки по таким параметрам, как надежность и удобство использования.

«В Tele2 действует комплексная программа по защите абонентов от мобильных мошенников. Это информирование абонентов, многоуровневая система проверки, согласование информационно-развлекательных сервисов и блокирование коротких номеров. Сегодня источником многих угроз является интернет, и риски увеличиваются вместе с интересом пользователей к онлайн-шопингу. Статистика «Лаборатории Касперского» показывает, что число вредоносных объектов для мобильных устройств в январе-июне 2018 года выросло почти на 74% год к году. При этом, по данным разработчика, 17% пользователей мобильных устройств никак не защищают свои гаджеты. Мы хотим оградить клиентов от рисков и предлагаем им возможность бесплатно протестировать приложение Kaspersky Internet Security для Android. Надежное и удобное приложение защитит от вредоносных установочных пакетов, банковских троянцев, спама и поможет разыскать устройство в случае потери или кражи», — подчеркнул директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

«Как показал наш недавний опрос, 92% пользователей мобильных устройств хотя бы раз за последний год сталкивались с какими-либо проблемами — будь то пропажа девайса или его выход из строя. Мобильные киберугрозы уже давно перестали быть чем-то экзотическим, сегодня они составляют львиную долю всех цифровых опасностей. Так что о киберзащите смартфонов и планшетов нужно заботиться так же, как и об их физической сохранности. Мы рады, что такой крупный игрок на рынке мобильных услуг, как Tele2, заботится о своих клиентах и предлагает им качественную цифровую защиту в удобном формате», — отметил руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии Олег Гудилин.