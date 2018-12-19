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В Госдуме приняли закон о детских омбудсменах

19 декабря в 14:23 130 просмотров

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин выступил на итоговом заседании пятой сессии Государственной Думы седьмого созыва. Он дал оценку проведенной работе и прокомментировал принятые законы.

Вячеслав Володин напомнил, что в начале седьмого созыва была поставлена задача повышения качества принимаемых законов и эффективности реализации полномочий депутатов.

«Рост доверия граждан к закону — главный показатель для нас. В сентябре фонд «Общественное мнение» провел исследование, в ходе которого 53% опрошенных оценили российские законы положительно. Четыре года назад так считали менее половины участников опроса — 46%, в 2001 году — всего 28%", — отметил спикер.

Он также подчеркнул, что депутаты Государственной Думы 67% рабочего времени трудятся в регионах, общаются с избирателями.

«У нас появились дополнительные возможности работать в избирательных округах, и это ко многому обязывает. Хотелось бы, чтобы работа с избирателями, обратная связь была эффективной. Было принято решение о том, что каждое выступление фракций по актуальной повестке должно завершаться конкретным предложением, которое потом будет отрабатываться профильным комитетом и мы будем выходить на решение, которое ждут от нас граждане», — сказал он.

В этот же день на пленарном заседании депутаты приняли в третьем чтении проект закона «Об уполномоченном по правам ребенка», а также два сопутствующих законопроекта, вносящих поправки в Налоговый кодекс и в отдельные законодательные акты, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Например, в соответствии с законопроектом уполномоченный при президенте по правам ребенка назначается на должность главой государства на пять лет, занимать пост он не сможет более двух сроков подряд. А при назначении региональных уполномоченных их кандидатуры должны будут согласовываться с федеральным омбудсменом. Кроме того, уполномоченный должен будет направлять доклад о положении детей в регионе губернатору и федеральному уполномоченному.

«Защита детей — это один из приоритетов работы Государственной Думы», — заявил Вячеслав Володин.

Также 19 декабря был принят закон о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса.


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