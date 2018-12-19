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Жуткая находка. В московской больнице обнаружили мумифицированные трупы

19 декабря в 14:43 676 просмотров

Следственный комитет по городу Москве проводит доследственную проверку по факту обнаружения в одной из больниц трупов десятилетней давности.

По данным пресс-службы московского СУ СКР, 17 декабря сотрудники больницы проводили инвентаризацию, в ходе которой в холодильной камере нашли три деревянных ящика. Внутри них оказались четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека. Предположительно, эти люди умерли больше десяти лет назад.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. С места происшествия изъяли необходимые документы, сотрудников больницы опрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2796707/

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