Жуткая находка. В московской больнице обнаружили мумифицированные трупы

Следственный комитет по городу Москве проводит доследственную проверку по факту обнаружения в одной из больниц трупов десятилетней давности.

По данным пресс-службы московского СУ СКР, 17 декабря сотрудники больницы проводили инвентаризацию, в ходе которой в холодильной камере нашли три деревянных ящика. Внутри них оказались четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека. Предположительно, эти люди умерли больше десяти лет назад.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. С места происшествия изъяли необходимые документы, сотрудников больницы опрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

После проверки будет принято процессуальное решение.