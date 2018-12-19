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Вадинские инспекторы организовали план «Перехват», чтобы поймать водителя

19 декабря в 14:52 146 просмотров
«Перехват».

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В Вадинском районе Пензенской области неизвестный сбил пешехода. Полицейские организовали план «Перехват».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 18 декабря в 18.40 на 18 километре дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» неизвестный автомобиль сбил 46-летнего мужчину и уехал. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Чтобы найти виновника ДТП, в Нижнеломовском районе объявили план «Перехват». Всем патрулям ДПС направили информацию о случившемся. Водителя инспекторы нашли в селе Каргалей. Им оказался 31-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2110».

По факту аварии проводится проверка.


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