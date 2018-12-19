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В Спутнике десятки дворников ежедневно борются с сугробами (видео)

19 декабря в 15:09 114 просмотров
, чтобы жители чувствовали себя комфортно в любую погоду и в любой сезон года: летом они подметают дворы и поддерживают чистоту, зимой убирают снежные сугробы, расчищают дорожки для пешеходов и посыпают их смесью из соли и песка.

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Каждый день в Спутнике несколько десятков дворников трудятся над тем, чтобы жители чувствовали себя комфортно в любую погоду и в любой сезон года: летом они подметают дворы и поддерживают чистоту, зимой убирают снежные сугробы, расчищают дорожки для пешеходов и посыпают их смесью из соли и песка.

«У нас достаточно песко-соляной смеси, чтобы ее хватило на всю зиму. К тому же компания «Термодом» предоставляет нам необходимую технику, с помощью которой расчищаем сугробы и вывозим снег. Делаем все для удобства жителей», — рассказал заместитель директора управляющей компании Города Спутника Рушан Керженов.

«Убирают дворы постоянно: и летом, и зимой. Вот только буквально несколько минут назад трактор проехал, все чисто», — отметил житель Спутника Рустам Ибрагимов.

У каждого дома в Спутнике есть свой дворник, у каждого дворника — свое расписание. Если начинается снегопад, это расписание корректируется, то есть при любой непогоде дворы и тротуары в Спутнике не останутся заброшенными.

«Я никогда свой участок не оставлю без внимания. Если вижу, что идет снег, тут же по умолчанию беру лопату, начинаю чистить, посыпать дорожки песком», — поделился один из дворников.

По микрорайону работает несколько снегопогрузчиков, а за проходимостью пешеходных дорожек следят трактористы.

Любые вопросы и пожелания по уборке придомовых территорий Спутника жители могут оставлять управляющей компании по телефону 20−50−22 или по круглосуточно работающему номеру диспетчера 25−77−43.

Город Спутник удобен для жизни в любое время года. И это только одна из причин переехать в один из самых комфортных микрорайонов Пензенской области.


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