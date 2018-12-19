В России намерены бороться с фиктивными браками ради прописки

«Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков», — говорится в пояснительной записке.

При этом документом устанавливается, что запрет на изменение места жительства по своему желанию не будет распространяться на временно проживающих в РФ иностранцев, ставших участниками госпрограммы по переселению соотечественников, а также членов их семей. Кроме того, из-под запрета выводятся случаи, когда иностранец меняет место жительства в связи с переездом к гражданину РФ — супругу, родителю или ребенку.