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В России намерены бороться с фиктивными браками ради прописки

19 декабря в 15:49 226 просмотров
, который исключает злоупотребление иностранцами возможностью получить разрешение на временное проживание в РФ без учета установленной квоты, сообщает ТАСС.

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Госдума приняла закон, который исключает злоупотребление иностранцами возможностью получить разрешение на временное проживание в РФ без учета установленной квоты, сообщает ТАСС.

«Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков», — говорится в пояснительной записке.

При этом документом устанавливается, что запрет на изменение места жительства по своему желанию не будет распространяться на временно проживающих в РФ иностранцев, ставших участниками госпрограммы по переселению соотечественников, а также членов их семей. Кроме того, из-под запрета выводятся случаи, когда иностранец меняет место жительства в связи с переездом к гражданину РФ — супругу, родителю или ребенку.


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