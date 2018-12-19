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Пытался не сбить. В Арбеково иномарка улетела с дороги

19 декабря в 16:21 416 просмотров

19 декабря в пензенском микрорайоне Арбеково произошло необычное ДТП. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

В группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии, которая случилась примерно в девять часов утра на проспекте Строителей неподалеку от остановки «Салон быта».

На снимках видно, что легковой автомобиль заехал на разделительную полосу между двумя проезжими частями. В комментариях к посту пользователи пояснили, что водитель пытался избежать столкновения с пешеходом, который, по их словам, перебегал на «красный».

В точных причинах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Официальной информации о случившемся пока нет.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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