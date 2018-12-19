В. Бирюков: В работе удается реализовать самые смелые задумки (видео)

В пензенском «Кукольном доме» открылся новогодний сезон и там же готовятся встретить Год театра. В соответствии с указом президента страны Владимира Путина, таковым объявлен 2019-й. Как сохранить лучшие отечественные традиции и сделать доступными образцы театрального искусства как никто другой знает Владимир Бирюков — художественный руководитель «Кукольного дома».

Все началось с «невезения», именно так говорит Владимир Бирюков о своем поступлении на специальность «Актера театра кукол», ведь будучи юношей, он мечтал о драматургии, просто набора на это направление в том году не было. Оглядываясь назад, теперь уже Заслуженный деятель искусств РФ ни о чем не жалеет, так как в работе удается реализовывать самые смелые задумки.

«На каждой репетиции открываем что-то новое, как будто летим в космос, не всегда понятно, будет успех или рухнем в пропасть. В этом и кайф профессии, что можно оторваться от земли и побывать в невесомости», — сказал Владимир Бирюков.

В 1989 году он стал главным режиссером пензенского «Кукольного дома», должность художественного руководителя занимает последние 16 лет. Сам себя видит в профессии нетерпимым, порой раздражительным и строгим. С этим не спорят и артисты, но замечают, что такие качества худрука помогают им где-то бороться с ленью, а иногда и ставить перед собой амбициозные цели.

«Это не шутка, что он деспот. Слышите, я шепелявлю, думаете почему? Он жесткий руководитель, очень эмоциональный. К нему нужно привыкнуть. Всегда вступает в диалог, и диктует условия, но если у артиста есть хорошее предложение, готов его обсудить», — рассказал актер Антон Некрасов.

«Он отзывчивый, понимающий, может поддержать. Он самый лучший, несмотря на то, что называет себя строгим. Мы любим его», — сказала администратор пензенского областного театр «Кукольный дом» Наталья Федотова.

О театре под руководством Бирюкова знают далеко за пределами Пензенской области. В 2018 году артисты привезли из столицы пятую «Золотую маску». Престижную театральную премию вручили за горько-ироничную историю заброшенной, обнищавшей провинции. Спектакль «Попугай и веники» (16+) стал победителем в номинации «Лучшая работа режиссера».

В 2019 году труппу ждут большие гастроли — в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Приглашены артисты и в Беларусь на международный фестиваль искусств, сообщает телеканал «Экспресс».