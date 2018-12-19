Белозерцев: У нас много делается для популяризации массового хоккея

19 декабря в Пензу приехал начальник отдела национальной программы подготовки хоккеистов Сергей Николаев, который был воспитанником пензенской школы по хоккею с шайбой. Спортсмен встретился с губернатором Иваном Белозерцевым.

В ходе беседы губернатор подчеркнул, что Пензенская область славится многолетними хоккейными традициями. Этот вид спорта является для региона одним из наиболее перспективных.

«Мы сохранили команду «Дизель» после кризиса 2015 года, который затронул хоккейные клубы по всей России, и сегодня на перспективу сформировали состав команды из игроков молодежной сборной. Ребятам не хватает опыта, мастерства, но они стали набирать обороты и выигрывать у сильных команд. Есть яркие, интересные матчи «на разрыв», когда все решается в последнюю секунду. Сам являюсь болельщиком и стараюсь посещать все игры, которые проходят в Пензе», — сказал он.

Иван Белозерцев также отметил, что в Пензенской области многое делается для популяризации массового хоккея.

«Мы стараемся организовать праздник. После матчей многие дети-болельщики, даже те, которые раньше не вставали на лед, принимают решение надеть хоккейную форму или просто выйти на открытые ледовые площадки», — отметил он.

Сергей Николаев в свою очередь, сообщил, что Федерация хоккея России взяла курс на развитие детско-юношеского спорта.

«Введена аттестация тренеров, вводятся гранты на обучение тренеров детских команд. В Пензенской области есть энтузиасты, которые своими силами организуют для детей из отдаленных сел тренировки на городских ледовых стадионах», — сказал он.

Иван Белозерцев заключил, что «надо находить таких людей, которые сажают детей в школьный автобус и везут во дворец спорта, предоставляют возможность заниматься хоккеем, мини-футболом, волейболом», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Энтузиастам мы будем помогать», — подчеркнул глава региона.