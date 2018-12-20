Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача

Зимой кожа испытывает сухость и шелушение, а вокруг губ образуются трещины, увеличивается ломкость ногтей, а волосы становятся тусклыми и ломкими. Острота зрения снижается, а слезоточивость повышается. Апатия и сонливость, бессонница и депрессия, потеря аппетита и хроническая усталость — все это признаки дефицита витаминов в организме. Как справиться с этой проблемой, рассказывает заведующий отделом мониторинга здоровья пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

Авитаминоз можно расценить как переутомление на работе, а это затягивает процесс начала лечения. Это правда, что многие из перечисленных симптомов наблюдаются и при сильном стрессе или серьезных нагрузках на работе. Но если перегрузок не было, а состояние здоровья ухудшается, то надо скорее начать лечение авитаминоза. Для этого необходимо пересмотреть рацион питания, отказаться от высокоуглеводной пищи (фаст-фуда, сладостей, хлебобулочных изделий).

Зимой солнечного света и тепла значительно меньше, чем летом, а организм в них сильно нуждается. Дефицит света и тепла тормозит обменные процессы и снижает количество серотонина. Как результат — вялость, снижение работоспособности и падение настроения.

Преодолеть эти неприятные ощущения организму поможет более калорийная пища, которая даст столь долгожданную энергию. Режим питания должен быть пятиразовым. Рекомендовано употреблять тяжелый животный белок — рыбу, мясо и птицу. В мясе содержится цинк, ведь его дефицит снижает иммунитет, а значит, ежедневно следует употреблять вареное, тушеное или запеченное в духовке мясо.

Не стоит забывать о кисломолочных продуктах средней жирности как источнике молочного белка (лучше без содержания фруктовых добавок и сахара), таких как кефир, ряженка, простокваша, творог, молоко. Из растительной пищи употребляйте свежую зелень (щавель, петрушка, укроп, мята перечная), горох, чечевицу и фасоль. Готовя овощные блюда, используйте капусту, морковь, тыкву, картофель, свеклу.

Не стоит исключать медленные углеводы, которые «согревают» организм изнутри, помогают надолго сохранить запасы энергии и улучшают перистальтику кишечника. Это злаковые продукты: каши, крупы, макароны, хлеб. На завтрак лучше не использовать продукты быстрого приготовления, а лучше самостоятельно сварить кашу. Ну а вкуса и полезных свойств гречневой или рисовой каше добавят сухофрукты: чернослив, курага, изюм.

Одним из наиболее важных элементов для укрепления иммунитета в зимнее время являются витамины. Аскорбиновая кислота, или витамин С, защищает организм oт последствий стресса, увеличивает устойчивость к инфекциям и вирусам. Максимально богатыми аскорбиновой кислотой продуктами являются не цитрусовые, а следующие продукты:

— сушеный шиповник (1500 мг на 100 гр),

— красный болгарский перец (250 мг на 100 гр),

— черная смородина (250 мг на 100 гр),

— цветная капуста (75 мг на 100 гр).

Витамины группы А, В, Е и D содержатся в таких продуктах, как мясо, печень, почки, сливочное и растительное масло, коровье молоко, куриные яйца, хлеб из муки грубого помола, крупы (гречневая, овсяная, пшено).

Из напитков дефицит витаминов восполнят травяные настои, ягодные сборы, лечебные чаи из листьев и корней растений. Во время лечения и для профилактики авитаминоза следует отказаться от употребления сладких газированных напитков и алкоголя.

Хорошо бы добавлять в блюда чеснок и репчатый лук. Они помогают согреться, а также богаты витаминами, минералами и укрепляют иммунитет.

А вот от такого побочного эффекта на морозе, как обветривание и обморожение кожи, поможет растительное масло: подсолнечное, оливковое, льняное, которое богато витамином E. Этим маслом можно заправлять салаты, готовить на нем пищу и т. д.

Обязательно в зимний период принимать горячие блюда, средняя температура которых — 36−40 градусов. Весьма опасны для организма в зимнее время питание всухомятку и на скорую руку. Следует варить супы и горячие соусы к мясным, рыбным и овощным блюдам еженедельно. Они насытят питательными веществами и помогут поддерживать оптимальный теплообмен организма. Для этого времени года следует в обед принимать густые наваристые щи и борщи с мясом, заправленные сметаной и свежей зеленью. Хороши и протертые супы, основу которых составляют сливки, сыр и подсушенный хлеб (сухарики).

Спортивная ходьба, велосипедные и пешие прогулки на долгие дистанции, плавание и другая физическая активность обогатят организм кислородом, приведут в тонус мышцы и будут способствовать адаптации организма к неблагоприятным экологическим условиям. Спортивным нагрузкам нужно уделять в течение недели не менее трех-четырех часов. А проветривание помещения, получасовые спокойные прогулки перед сном, утренняя гимнастика и регулярный пятиминутный перерыв на отдых в течение всего рабочего дня помогут организму пережить зиму и справиться с неприятными последствиями авитаминоза.