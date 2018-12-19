Доллар «пробил» отметку в 67 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 20 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,7454 руб. до 67,1121 руб., курс евро — с 75,7761 руб. до 76,4742 руб.

Золото будет стоить 2 694,11 рублей за грамм, серебро — 31,62, платина — 1 706,74, палладий — 2 725,18 руб./гр.