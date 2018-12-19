Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%

«От успешной деятельности по привлечению инвестиций зависят социальная стабильность и благополучие наших граждан», — подчеркнул глава региона и добавил, что в этом направлении в 2018 году была проведена большая работа.
По словам заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина, темп роста вложений в пензенское производство значительно возрос, за девять месяцев инвестировано 50,7 млрд рублей. Это практически 128% к уровню аналогичного периода прошлого года.
В числе самых знаичтельных проектов — переоборудование Белинского сыродельного завода, строительство племенной птицефабрики в Никольском районе, создание в Сердобском районе молочно-товарного комплекса.
Представители политических партий смогли задать вопросы и высказать свои предложения. По итогам заседания был принят ряд решений, которые позволят усовершенствовать работу в сфере привлечения инвестиций на территорию Пензенской области, сообщили в пресс-центре облправительства.