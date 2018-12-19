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Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%

19 декабря в 18:07 170 просмотров

19 декабря в селе Саловка губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное заседание координационного совета по вопросам деятельности политических партий. Одной из главных тем собрания стали инвестиции.

«От успешной деятельности по привлечению инвестиций зависят социальная стабильность и благополучие наших граждан», — подчеркнул глава региона и добавил, что в этом направлении в 2018 году была проведена большая работа.

По словам заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина, темп роста вложений в пензенское производство значительно возрос, за девять месяцев инвестировано 50,7 млрд рублей. Это практически 128% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В числе самых знаичтельных проектов — переоборудование Белинского сыродельного завода, строительство племенной птицефабрики в Никольском районе, создание в Сердобском районе молочно-товарного комплекса.

Представители политических партий смогли задать вопросы и высказать свои предложения. По итогам заседания был принят ряд решений, которые позволят усовершенствовать работу в сфере привлечения инвестиций на территорию Пензенской области, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/127952/

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