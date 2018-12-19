Эксперт ОНФ поздравил виновников свалки под Пензой с Годом свиньи (видео)

Большая куча, утрамбованная гусеничным трактором — это опилки, скорее всего, получаемые на мебельном производстве. На несанкционированной свалке — несколько десятков кубометров отходов, лежащих под открытым небом. Судя по количеству, неизвестные взяли за привычку сбрасывать туда небезопасный мусор.
«Естественно, в производстве мебели есть шлаки, например, от ДВП и ДСП. Явно это не малое производство, поэтому нужно поставить это на контроль», — сказал государственный инспектор управления Росприроднадзора по Пензенской области Алексей Верещагин.
«Поступила оперативная информация, спасибо за это гражданам. Будем делать запрос в ГИБДД, в первую очередь, потому что здесь федеральная трасса, есть камера видеонаблюдения, они выяснят, что за машина сбрасывает мусор», — прокомментировал глава исполкома регионального отделения ОНФ Сергей Мельников.
Запрашивать информацию нужно будет не только по этой свалке. Пройдя по оставленным грузовиком следам, представители Росприроднадзора и ОНФ вышли на территорию очистных сооружений. На крыше здания — новые рулоны с утеплителем, а недалеко от охраняемой зоны, на пустыре, разбросаны старые куски стекловаты. Рядом — замершие канализационные стоки. Кто оставил там промышленный и биологический мусор, тоже предстоит выяснять.
«Хочется поздравить этих людей с наступающим Годом свиньи, наверно, он им особенно близок. Надеемся, что у них все-таки взыграет совесть. Со своей стороны обязательно разберемся, потому что есть оперативные разработки о том, какие машины сюда подъезжают, и, соответственно, будем ходатайствовать о привлечении их к ответственности», — сказал эксперт регионального отделения ОНФ Вадим Матюшин.
Выявленные объекты сброса попадут на так называемую «карту свалок» — это один из проектов Общероссийского народного фронта, цель которого — помогать контролирующим органам в выявлении нарушений экологического законодательства.
Чего удалось добиться в ситуации со свалкой опилок, стекловаты и канализации, можно будет говорить не раньше, чем через месяц, сообщает телеканал «Экспресс».