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Россияне из отдаленных сел смогут бесплатно пользоваться спутниковым ТВ

19 декабря в 18:36 152 просмотра
«О связи», отменяющие внутренний роуминг. Нововведение прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Госдума на последнем в этом году пленарном заседании приняла поправки в Закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг. Нововведение прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — сказал он.

Также принято решение: гражданам, живущим там, куда технически невозможно провести цифровое телевидение, предоставят возможность бесплатно пользоваться спутниковым ТВ,, чтобы иметь доступ к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам, сообщает пресс-центр облправительства. Этот закон коснется нескольких миллионов россиян.

«Это сохранит для них возможность получать информацию, причем, платить абонентскую плату за просмотр таких каналов им не придется. Приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан будет компенсироваться за счет средств региональных бюджетов», — подчеркнул Вячеслав Володин.


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