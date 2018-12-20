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Губернатор поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

20 декабря в 09:10 218 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что это праздник настоящих профессионалов, стойких и смелых людей, тех, кто самоотверженно защищает безопасность и суверенитет государства.

«Вы вносите достойный вклад в дальнейшее укрепление российской государственности, сохранение территориальной целостности страны. Год от года наращиваете усилия в борьбе с политическим экстремизмом, террористическими угрозами, организованной преступностью, коррупцией. Одним из приоритетов вашей работы является всемерное развитие экономического потенциала Пензенской области», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев отметил, что сотрудников органов безопасности отличают преданность Отчизне и народу, мужество в борьбе с преступными посягательствами на законные права и свободы граждан, принципиальность, компетентность, взаимовыручка.

Губернатор поблагодарил их за службу и пожелал здоровья, благополучия, удачи и успешной деятельности на благо Отечества!

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/127954/

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