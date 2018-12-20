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На российских дорогах сделают шумовую разметку

20 декабря в 09:20 230 просмотров
«Известиям» рассказали в Росавтодоре.

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В 2019 году на федеральных трассах появится шумовая разметка. О этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

Новый вид разметки нанесут на разделительные полосы трасс. Ожидается, что за счет тряски автомобиля на модернизированных участках водителей удастся предостеречь от выезда на встречку.

Новшество протестируют на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Однако эксперты говорят о том, что подобные разметки прослужат недолго, кроме того, очень мало компаний, которые их могут создать. Предпочтение стоит отдать тросовым ограждениям, полагают специалисты.


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