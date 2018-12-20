В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи

Новый объект высотой 6,5 метров оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Работы по подключению елочного шара завершились 19 декабря, теперь он будет загораться вместе с вечерним уличным освещением.
«Это удачное решение, елочный шар — не просто фон для новогодних фотографий, он преобразует привычную городскую среду, создает праздничную атмосферу», — отметил глава администрации Пензы.
Он выразил надежду на то, что пензенцы отнесутся к новому городскому украшению. Следить за сохранностью шара он поручил сотрудникам Дома молодежи, сообщает пресс-служба мэрии.