В Пензенской области меняются цены на газ
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
«Зачет» за итоговое сочинение получили 98% российских выпускников
Пензенские журналисты готовы задать вопрос президенту
В Пензенской области меняются цены на газ
Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города
Кувайцев поблагодарил сотрудников органов безопасности за самоотверженность
Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов
И снова пусто. Юбилейную площадь игнорируют перед Новым годом
В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Объем инвестиций в Кузнецк в 2018 году составил 2,1 миллиарда рублей

В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи

20 декабря в 09:31 222 просмотра
, установленного на площади перед Домом молодежи на ул. Кирова.

" data-title="В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе заработала праздничная иллюминация большого новогоднего шара, установленного на площади перед Домом молодежи на ул. Кирова.

Новый объект высотой 6,5 метров оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Работы по подключению елочного шара завершились 19 декабря, теперь он будет загораться вместе с вечерним уличным освещением.

«Это удачное решение, елочный шар — не просто фон для новогодних фотографий, он преобразует привычную городскую среду, создает праздничную атмосферу», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил надежду на то, что пензенцы отнесутся к новому городскому украшению. Следить за сохранностью шара он поручил сотрудникам Дома молодежи, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_tsentre_penzy_podklyuchili_bolshoy_novogodniy_shar/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...