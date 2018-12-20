Германия требует от России вернуть трофеи СССР

Германия настаивает на том, чтобы Россия вернула ее культурные ценности, перемещенные в Россию после Второй мировой войны, пишут « Известия » со ссылкой на немецкое посольство.

При этом в дипмиссии отметили, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что обмен ценностями будет возможен только после налаживания политического диалога с Берлином.