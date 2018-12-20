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Германия требует от России вернуть трофеи СССР

20 декабря в 09:39 246 просмотров
, чтобы Россия вернула ее культурные ценности, перемещенные в Россию после Второй мировой войны, пишут «Известия» со ссылкой на немецкое посольство.

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Германия настаивает на том, чтобы Россия вернула ее культурные ценности, перемещенные в Россию после Второй мировой войны, пишут «Известия» со ссылкой на немецкое посольство.

При этом в дипмиссии отметили, что Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что обмен ценностями будет возможен только после налаживания политического диалога с Берлином.

Кроме того, в музее им. А. С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, сообщили изданию, что не только немцы претендуют на предметы искусства, среди которых — Эберсвальдский клад, тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н. э., а также троянская коллекция Генриха Шлимана.


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