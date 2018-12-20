В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов

В мэрии Пензы обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности в городе в период новогодних праздников.

«Органы местного самоуправления и правоохранительные структуры традиционно активизируют работу по обеспечению безопасности зданий и помещений, где будут проходить мероприятия с большим количеством людей. Помимо этого, следует уделить повышенное внимание и другим объектам жизнеобеспечения города», — цитирует слова мэра Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

В городе будет сформирован график дежурств должностных лиц, ответственных за антитеррористическую и пожарную безопасность. По словам начальника управления по делам ГОЧС Пензы Алексея Михайлова, в каждом учреждении города проведут комплекс подготовительных мероприятий.

«Необходимо проверить наличие схем оповещения, эвакуации, готовность средств пожаротушения, провести занятия с персоналом по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, усилить пропускной режим», — рассказал он.

Особое внимание уделят городским учреждениям образования, где пройдут мероприятия как накануне Нового года, так и в период каникул.

Виктор Кувайцев предложил привлечь к работе по охране порядка народные дружины, отдел по профилактике правонарушений администрации города и районные администрации.

«Синхронизируйте свои действия, чтобы не дублировать работу и обеспечить безопасность всех объектов», — призвал мэр.