И снова пусто. Юбилейную площадь игнорируют перед Новым годом

Юбилейную площадь упорно не хотят задействовать в новогодних торжествах. Киноконцертный зал, конечно, украшен, как и филармония, буквы в слове «Пенза» подсвечены. Но это все? Огромная площадь вопиюще пуста, что ежегодно вызывает справедливое возмущение.

Пришедшим на площадь горожанам предстает следующая картина. Фотографии говорят сами за себя.

И, между прочим, вопрос этот мы поднимаем не впервые. В прошлом году ситуация доходила до смешного. В начале декабря 2017 года горожане через «Жалобную книгу» уже просили организовать каток у ККЗ, но тогда жителям ответили, что «Юбилейная площадь покрыта плиткой, которая не предназначена для проезда тяжелой техники и заливки ледового катка, ее использование в зимнее время в качестве ледового катка, зимнего городка с установкой горок не представляется возможным» [ответ за подписью вице-мэра Сергея Волкова есть в распоряжении редакции].

Однако когда к вопросу подключился губернатор, все сразу стало возможным. И уже в конце декабря каток заливали. Что, плитка меняет свои свойства в зависимости от того, кто просит сделать каток?

И вот ситуация повторяется. Даже елку почему-то на Юбилейной установить никто так и не захотел, не говоря уже о горках для детей. А почему бы не организовать там фестиваль ледяных скульптур, как в других городах? Что мешает этому: отсутствие фантазии, денег, а может, просто желания? Или мы опять будем ждать, когда к такому простому вопросу подключатся первые лица?

Информагентство готовит запрос, чтобы узнать, почему Юбилейную площадь оставляют пустой который год подряд.