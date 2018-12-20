И снова пусто. Юбилейную площадь игнорируют перед Новым годом

Пришедшим на площадь горожанам предстает следующая картина. Фотографии говорят сами за себя.
И, между прочим, вопрос этот мы поднимаем не впервые. В прошлом году ситуация доходила до смешного. В начале декабря 2017 года горожане через «Жалобную книгу» уже просили организовать каток у ККЗ, но тогда жителям ответили, что «Юбилейная площадь покрыта плиткой, которая не предназначена для проезда тяжелой техники и заливки ледового катка, ее использование в зимнее время в качестве ледового катка, зимнего городка с установкой горок не представляется возможным» [ответ за подписью вице-мэра Сергея Волкова есть в распоряжении редакции].
Однако когда к вопросу подключился губернатор, все сразу стало возможным. И уже в конце декабря каток заливали. Что, плитка меняет свои свойства в зависимости от того, кто просит сделать каток?
И вот ситуация повторяется. Даже елку почему-то на Юбилейной установить никто так и не захотел, не говоря уже о горках для детей. А почему бы не организовать там фестиваль ледяных скульптур, как в других городах? Что мешает этому: отсутствие фантазии, денег, а может, просто желания? Или мы опять будем ждать, когда к такому простому вопросу подключатся первые лица?
Информагентство готовит запрос, чтобы узнать, почему Юбилейную площадь оставляют пустой который год подряд.