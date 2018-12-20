«Надеюсь, у них есть страховка». В Пензе «семерка» влетела в спорткар

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел на улице Калинина вечером 19 декабря. Он добавил, что автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в спорткар Nissan GT-R.
В комментариях пользователи отметили, что иномарке серьезно досталось.
«Проезжала мимо. Отечественной машине мало урона. У иномарки весь зад, как фольгу, смяли», — написала подписчица Лена.
«Надеюсь, у них есть страховка, иначе водителю «жигулей» придется несладко», — отметил пользователь Денис.
Официальной информации о случившемся нет.