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Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов

20 декабря в 10:33 202 просмотра
«Узнай о своих долгах» (18+) судебные приставы направили пензенским должникам 25 тысяч квитанций.

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Перед Новым годом и в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» (18+) судебные приставы направили пензенским должникам 25 тысяч квитанций.

«При получении квитанции нужно пройти в ближайшее отделение банка или терминал и оплатить задолженность. Для удобства все квитанции будут иметь QR-код, который позволит мгновенно заполнить все необходимые реквизиты. Для этого достаточно поднести код к считывающему устройству в терминале, а затем нажать «оплатить», — объяснили в пресс-службе ведомства.

По всем вопросам пензенцы смогут позвонить по телефонам, указанным в квитанциях или в приемные дни обратиться в отдел.

Кроме того, жители региона могут самостоятельно проверить, если ли у него долги. Для этого нужно зайти на сайт r58.fssprus.ru и воспользоваться сервисом «Узнайте о своих долгах».


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