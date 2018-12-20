В Пензенской области меняются цены на газ
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
«Зачет» за итоговое сочинение получили 98% российских выпускников
Пензенские журналисты готовы задать вопрос президенту
В Пензенской области меняются цены на газ
Кувайцев поблагодарил сотрудников органов безопасности за самоотверженность
Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов
И снова пусто. Юбилейную площадь игнорируют перед Новым годом
В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов
В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Объем инвестиций в Кузнецк в 2018 году составил 2,1 миллиарда рублей

Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города

20 декабря в 11:03 234 просмотра
, который упорно паркует свою машину в неположенном месте — на тротуаре около дома на ул. Володарского.

" data-title="Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы возмущен действиями автомобилиста, который упорно паркует свою машину в неположенном месте — на тротуаре около дома на ул. Володарского.

О своем недовольстве горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Организована постоянная дневная стоянка на тротуаре около южной стороны дома № 63 по ул. Володарского. Даже парковочные столбики не спасают. Десятки обращений в ГИБДД не помогают! Необходимо исключить постоянную парковку транспорта!» — просит он.

Напомним, ранее в «Жалобную книгу» уже обращались по поводу наглого автомобилиста, паркующего машину на тротуаре. Правда, на фото была другая иномарка. Тогда местные жители жаловались и на то, что неизвестные снесли и укали столбик ограждения.

По данному обращению также был отправлен запрос. Из администрации города поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина, где отмечается, что «работы по установке ограждений […] были выполнены за счет средств подрядной организации, в связи с чем понудить ее восстановить ограждения повторно не представляется возможным». Что касается нерадивого водителя, то в письме сообщается: «Контроль за исполнением ПДД РФ возложен на сотрудников внутренних дел».

Фотография: Фото автора жалобы

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...