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В России хотят ввести пересдачу теории при замене водительских прав

20 декабря в 11:21 160 просмотров
, которая проводится раз в десять лет, сообщает «Коммерсантъ».

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Начальник Госинспекции по безопасности дорожного движения ГИБДД России Михаил Черников поддержал идею введения обязательной пересдачи теоретического экзамена при замене водительских прав, которая проводится раз в десять лет, сообщает «Коммерсантъ».

С предложением о пересдаче на права при плановой замене удостоверений выступил директор автошколы Сергей Калмыков из Ярославля на четвертом ежегодном конгрессе, в котором принял участие начальник ГИБДД.

Михаил Черников подчеркнул, что этот вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». Он также полагает, что такие экзамены могут сдаваться на добровольной основе.

Глава союза столичных автошкол Александр Ачкасов добавил, что водителей, согласившихся на прохождение такой процедуры, можно вознаградить скидкой на приобретение полиса ОСАГО.


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