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«Зачет» за итоговое сочинение получили 98% российских выпускников

20 декабря в 11:56 120 просмотров
, написание которого прошло в декабре, успешно справились 98% выпускников российских школ.

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С итоговым сочинением, написание которого прошло в декабре, успешно справились 98% выпускников российских школ.

«Результаты итогового сочинения стабильны. Как и в предыдущие годы, не смогли получить «зачет» с первой попытки около 2% выпускников. Для них предусмотрены дополнительные сроки написания сочинения — 6 февраля и 8 мая 2019 года. Подавляющее большинство выпускников успешно справились с написанием сочинения, выполнив установленные требования», — рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

В этом году сочинение написали более 670 тысяч человек, в основном, 11-классники. Также по желанию в нем могли принять участие выпускники прошлых лет — в этом году их было 126.

«Зачет» за итоговое сочинение является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, самой популярной темой сочинения у выпускников стала «Мечта и реальность» (31%). Далее следуют «Доброта и жестокость» (25%), «Месть и великодушие» (21%), «Отцы и дети» (17%) и «Искусство и ремесло» (4%).


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