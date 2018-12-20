Пензенские журналисты готовы задать вопрос президенту

20 декабря состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятие аккредитованы и пензенские журналисты, в том числе — съемочная группа телеканала «Экспресс».

Журналист Юрий Конгуров рассказал, что на пресс-конференцию приехали 1702 представителя СМИ, людей настолько много, что зал с трудом вмещает всех.

«Очень много людей из регионов, иностранных журналистов — из Китая, Европы. Многие — с табличками, хотя организаторы просили не делать большие плакаты, потому что они загораживают обзор для телеоператоров. Все подготовили вопросы, в том числе и мы, будем надеяться, что на нас обратят внимание», — отметил он.

Напомним, пресс-конференция (6+) стартует в 12.00 по московскому времени.