В России отменят национальный роуминг

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга. Жители страны не будут платить за входящие звонки, даже если находятся не в том регионе, где абонентские номера были зарегистрированы.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что инициатива соответствует мировой практике, сообщили в общественной приемной депутата.

«Законопроект позволяет реализовать принцип справедливой тарификации телефонных звонков. Емкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются и голосовые вызовы операторов мобильной связи, огромна и загружена большей частью интернет-трафиком. Кроме того, конкуренция за абонента вынуждает сотовые компании сохранять низкие цены на свои услуги», — отметил он.