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Пензенцы «отмывали» доходы бизнесменов со всей страны

20 декабря в 12:37 946 просмотров
, которая занималась «отмыванием» денег.

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В Пензе завершили расследование дела о деятельности организованной группы, которая занималась «отмыванием» денег.

Расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества, организованного 52-летним предпринимателем длилось три года.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина, у которого были связи в бизнес-кругах, собрал людей и организовал преступную группу, чтобы проводить обналичивание денег клиентов.

К своему «бизнесу» он привлек еще 23 человек, трех из них еще не нашли.

Сообщники создавали и заключали с клиентами фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили деньги со счетов заказчиков «техническим фирмам».

Дальше деньги переводили физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору сообщества. Он забирал себе процент и передавал клиентам «наличку».

Схема существовала шесть лет, и за это время создали 93 «технические фирмы» с 450 счетами, услугами воспользовались 127 клиентов из разных регионов страны. От своей деятельности сообщники получили доход в 117 миллионов рублей.

Полицейские пресекли деятельность группы в ноябре 2015 года, но из-за масштаба дела расследование длилось три года. В настоящее время утверждено обвинительное заключение. Дело направят в Первомайский районный суд.


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