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Ужасающее месиво. Пензенец попал в страшное ДТП под Рязанью

20 декабря в 13:25 606 просмотров

В Рязанской области на трассе произошла авария с участием пензенца.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области, 19 декабря в 11.40 на 230 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 56-летний пензенец, который ехал в Москву, и Skoda Octavia под управлением 42-летней женщины.

«По предварительным данным, пензенец не выбрал оптимальную скорость и потерял управление. Легковушку занесло, и она врезалась в иномарку», — отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадали 23-летний парень, который находился на пассажирском сидении «семерки» и 25-летняя пассажирка Skoda Octavia. Их с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Фотография: скриншот - https://xn--90adear.xn--p1ai/r/62

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