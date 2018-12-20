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В Пензе охота за незаконными елками увенчалась успехом

20 декабря в 14:13 196 просмотров
, где продают елки. Оказалось, что не везде продажа идет в рамках закона.

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В Пензе прошел рейд по торговым точкам, где продают елки. Оказалось, что не везде продажа идет в рамках закона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники рейда обследовали улицы Карпинского, 8 Марта, Суворова, Пушкина, Бекешскую — далеко не полный список елочных базаров. Но даже на этих улицах нашли нелегальную торговлю.

Торговля шла на ул. Карпинского у дома № 41.

«В результате переговоров представителя администрации города с хозяйствующим субъектом, разместившим елочный базар на земельном участке, принадлежащем ему на праве частной собственности, торговля елками была прекращена, елочный базар демонтирован», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С полным списком законных елочных базаров можно ознакомиться здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_karpinskogo_presekli_nezakonnuyu_torgovlyu_elkami2/

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