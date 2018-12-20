Пензячка «настреляла» у знакомых более 11 млн руб

Как сообщили в пресс-службе областного суда, одной из жертв пензячки стала ее коллега по работе. Женщина заняла у нее 400 тысяч рублей, якобы на лечение онкобольной матери. Знакомая взяла кредит и отдала деньги. Злоумышленница обещала сама платить его. Однако она отдала только 140 тысяч рублей, остальную сумму оставила себе.

По этой же схеме женщина обвела вокруг пальца еще восемь человек. Жертвами были коллеги по работе, мужчины с сайтов знакомств и просто знакомые. Деньги пензячка занимала под предлогами покупки квартиры брату, на лечение отца, матери, для того, чтобы вернуть долг и прочее. В замен злоумышленница предлагала свою квартиру, которая уже была в залоге.

В результате женщина с середины 2016 года до начала 2018-го назанимала более 11 миллионов рублей.

Пензячка признала свою вину. Ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Адвокат женщины подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.