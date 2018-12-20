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Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о будущем регионального ТВ

20 декабря в 14:47 314 просмотров

20 декабря президент Владимир Путина на пресс-конференции невнятно ответил на вопрос о будущем регионального телевидения после перехода на «цифру».

«Не окажется ли так, что у нас останутся забытыми маленькие населенные пункты? Как обеспечить интересы тех, для кого покупка даже самой дешевой приставки — удар по бюджету? И, конечно, да, цифровое телевидение — 20 бесплатных каналов в хорошем качестве — это хорошо, но что делать нам, региональщикам? Для нас это практически означает, что можно собирать трудовые книжки и идти на биржу труда, потому что в аналоговом [[вещании] мы не выживем. В мультиплекс нас не пускают», — задала вопрос журналистка из Рязани.

«Я вас полностью поддерживаю, вот полностью. И коллеги мои, которые нас слушают, знают об этом. Я здесь не покривил душой, ничего не придумываю. Когда мы с ними обсуждаем и когда они настойчиво предлагают двигаться дальше по пути цифры, я согласен с ними так же, как и вы, что это улучшает качество и количество бесплатных каналов другого качества. Я так же, как и вы, задаю вопрос: в маленькой деревушке не останутся без телевидения? Уверяют, что нет. Поэтому договорились, что будем действовать аккуратно, двигаться небольшими шагами.

Сейчас эксперимент проходит в Твери, пока нареканий нет. Как мне губернатор докладывает, он проехал чуть ли не по всем населенным пунктам, внимательно сам за этим смотрит. Будет оказывать поддержку всем, кто в этом нуждается, чтобы переключиться на цифру, в том числе это касается приборов, необходимых, чтобы принимать такое качество телевидения.

Была идея переходить резко, в течение полугода, но я сказал «нет», надо действовать аккуратно, следить за тем, что происходит на территории, и безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут позволить себе приставки. Будем смотреть, как проходят эти практики на других территориях и двигаться дальше», — сказал президент.

Напомним, вопрос сохранения регионального ТВ — один из самых острых. У телеканалов — туманное будущее, так как их не включили в бесплатный мультиплекс. Проблему неоднократно поднимали на заседаниях в Совете Федерации, в адрес федеральных чиновников, Минсвязи писались письма с просьбами принять меры по сохранению регионального ТВ. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко тогда заявила, что вопрос должен решиться как можно скорее, и что субъекты без телевидения не оставят.

В Пензенской области переход на «цифру» начнется 11 февраля.

Фотография: скриншот -http://live.russia.tv/

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