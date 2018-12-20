«МегаФон» позволит повысить безопасность вождения

«Контроль автопарка» теперь включает специальный модуль SafeDrive, в основе работе которого лежат скоринговые технологии. В бортовое устройство машины встроен датчик-акселерометр, который реагирует на изменения в движении, такие как резкое торможение или резкий старт. Собранные данные передаются на платформу, которая создает прогнозные модели и составляет рейтинг вождения. Система рейтинга необходима, чтобы оценить риск возникновения ДТП, минимизировать возможность аварии или штрафов за нарушение правил дорожного движения. Обновление сервиса также включает интеграцию с топливными картами. Это исключает возможные «серые» схемы при платеже за бензин со стороны водителя. Диспетчеры или сотрудники, которые отвечают за эксплуатацию транспорта в компании, смогут проконтролировать, какое количество бензина водитель заливает в бензобак, и сколько за него платит.

Обновленный интерфейс сервиса позволяет управлять автопарком еще легче. Устанавливать программное обеспечение на компьютер необязательно: благодаря облачному сервису информация доступна на любом устройстве в веб-интерфейсе или в мобильном приложении. Решение облегчает работу и водителю: если раньше путевые листы нужно было заполнять вручную, то теперь все данные фиксируются автоматически. В случае, если автомобиль попадает в аварию, то детали происшествия возможно восстановить по показателям бортовой телематики. Это существенно упростит процесс взаимодействия со страховыми компаниями.



Также «Контроль автопарка» позволяет пользователю обеспечивать высокое качество перевозимой продукции и свести к минимуму риск ее порчи. Например, в случае перевозки продуктов, «Контроль автопарка» помогает контролировать температуру холодильной установки. Если датчик зафиксирует отклонение диапазона температуры от заданных параметров, диспетчер получит экстренное уведомление.



«По прогнозам аналитиков, к 2021 году в России, СНГ и Восточной Европе будет порядка 9 миллионов «подключенных» автомобилей[1]. Мы видим, что представители разных отраслей — от строительства до ритейла — уже остро ощущают необходимость интеграции цифровых решений. Мы предлагаем комплексное решение, которое поможет гибко управлять всеми процессами, связанными с использованием автопарка: контролировать время доставки продукта и отклонение водителя от маршрута, регулировать использование транспорта в личных целях и вовремя пресекать нарушение правил дорожного движения. При этом, внедрение решения может помочь сэкономить на топливе до 30», — пояснил руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT-решений «МегаФона» Павел Иванченко.

