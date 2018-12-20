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Белинский, Куприн? В голосовании за имя аэропорта до сих пор не ясен лидер

20 декабря в 15:21 158 просмотров
«Великие имена России» (6+) остается несколько дней. В Пензе между двумя вариантами названия аэропорта — в честь Виссариона Белинского и Александра Куприна — разгорелась нешуточная борьба.

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До завершения второго тура голосования в рамках проекта «Великие имена России» (6+) остается несколько дней. В Пензе между двумя вариантами названия аэропорта — в честь Виссариона Белинского и Александра Куприна — разгорелась нешуточная борьба.

В настоящее время лидирует литературный критик — 44% голосов, у Александра Куприна — 42%. Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что перевес голосов оказался у писателя. До этого лидировал Виссарион Белинский.

Изменить ситуацию может каждый. Отдать голос можно на сайте, в социальных сетях, по горячей линии 8−800−707−93−17 или заполнив анкету, до 23 декабря.

Напомним, в первом этапе лидировало имя Михаила Лермонтова, но это название будет носить воздушная гавань Минеральных Вод, так как за него в процентном соотношении там было отдано больше голосов.


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