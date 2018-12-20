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Новой ведущей программы «Три желания» станет Вера Ежатнова

20 декабря в 15:40 198 просмотров
«Экспресс» подготовил для зрителей сюрприз. В новый год программа «Три желания» (16+) войдет с новой ведущей. Ей стала Вера Ежатнова.

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Телеканал «Экспресс» подготовил для зрителей сюрприз. В новый год программа «Три желания» (16+) войдет с новой ведущей. Ей стала Вера Ежатнова.

Теперь именно Вера Ежатнова поможет сориентироваться пензенцам в мире товаров и услуг, в различных областях коммерческой деятельности. Первый выпуск передачи с ней выйдет в эфир 1 января.

Вера Ежатнова перешла на «Экспресс» с 11 канала. И это не первый случай. В 2018-м сменить место работы решила и Марина Богомолова. Зрители теперь могут видеть ее в программе «Культ тела» (16+). Также в телерадиокомпанию пришла Анна Селезнева («Дорогою добра», 12+), программа «Крик» (16+), выходившая на 11 канале, преобразовалась в передачу «В объективе закона» (16+) с новой ведущей — Ниной Агаревой. Перекочевала на телеканал «Экспресс» и трансляция игр областной лиги КВН (16+).

Кроме того, новый ведущий программы «Три желания» — это только начало. Зрителей «Экспресса» ждет много нового и интересного.

«В этом году мы расширили линейку передач, В следующем году мы не будем останавливаться. И это касается не только программ. Мы впервые в России запустим новый формат телевещания», — отметил генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Фотография: фото предоставлено Верой Ежатновой

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