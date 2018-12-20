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Пензенцев просят до 23 декабря передать показания электросчетчиков

20 декабря в 15:22 144 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о необходимости своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии.

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ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о необходимости своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Наилучший срок для передачи — с 20 по 23 декабря. С 24 декабря начинается формирование счетов, поэтому показания, которые переданы после 23 декабря, могут быть не приняты в расчет текущего месяца.

Сделать это можно на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru — без регистрации, в Личном кабинете на сайте компании, через Единый контакт-центр по номеру 8 (8412) 98-78-48, с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (6+) (для Android). Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

Кроме того, все клиенты, оплатившие до конца года счет за ноябрь и текущее потребление декабря по показаниям, снятым до 23 числа, становятся участниками акции «В Новый год — без долгов и хлопот!» (18+). Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице акции.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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