Пензенцев просят до 23 декабря передать показания электросчетчиков

Наилучший срок для передачи — с 20 по 23 декабря. С 24 декабря начинается формирование счетов, поэтому показания, которые переданы после 23 декабря, могут быть не приняты в расчет текущего месяца.

Сделать это можно на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru — без регистрации, в Личном кабинете на сайте компании, через Единый контакт-центр по номеру 8 (8412) 98-78-48 , с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (6+) (для Android). Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

Кроме того, все клиенты, оплатившие до конца года счет за ноябрь и текущее потребление декабря по показаниям, снятым до 23 числа, становятся участниками акции «В Новый год — без долгов и хлопот!» (18+). Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице акции.