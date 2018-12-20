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Россияне охотнее едут на Новый год к Деду Морозу, чем к Санта Клаусу

20 декабря в 16:35 198 просмотров
, нежели к Санта Клаусу — в Финляндию.

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На протяжении последних лет поездки на родину Деда Мороза — в Великий Устюг пользуются у россиян большим спросом, нежели к Санта Клаусу — в Финляндию.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на главу Ростуризма Олега Сафонова, за два года Вологодскую область посетили 2,9 млн человек, из них 300 тысяч приезжали в Великий Устюг. Новый год-2018 там встретили 175,8 тыс. российских граждан. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.

«По данным на начало декабря, уровень бронирования на предстоящие праздники уже превысил показатель на аналогичную дату прошлого года на 5%", — рассказал Олег Сафонов.

Вместе с тем, по его словам, количество забронированных россиянами авиабилетов в Финляндию уменьшилось на 25%. Эксперты предполагают, что эту страну в Новый год посетят около 30 тысяч россиян.


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