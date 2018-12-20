Курс евро опасно приблизился к отметке в 80 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 67,1121 руб. до 67,3710 руб., курс евро — с 76,4742 руб. до 76,9377 руб.

Золото будет стоить 2 718,36 рублей за грамм, серебро — 31,72, платина — 1 713,33, палладий — 2 759,52 руб./гр.